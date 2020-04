Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le retour d’une légende déjà acté ?

Publié le 18 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Parti au Vissel Kobe à l’été 2018, Andrés Iniesta se verrait bien revenir au FC Barcelone à la fin de son contrat en 2021. Un retour qui pourrait faire les affaires de toutes les parties.

À 35 ans, Andrés Iniesta ne semble pas encore ouvert à l’idée de raccrocher les crampons. Légende vivante du FC Barcelone, bien qu’il soit toujours en activité, l’ancien international espagnol dispose d’un contrat avec le Vissel Kobe qui expirera à l’été 2021. Revenir au Barça serait une option qu’il prendrait en compte alors que le FC Barcelone prévoirait de rapatrier ses anciennes gloires au sein de l’institution catalane.

Iniesta adorerait revenir au Barça