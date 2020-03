Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prépare l’après-Messi !

Publié le 26 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’à l’été 2021 bien qu’une prolongation serait dans les tuyaux, Lionel Messi pourrait bientôt quitter le club culé. De quoi pousser le Barça à préparer l’ère post-Messi.

Depuis 2004, moment où il a été lancé dans le monde professionnel par Frank Rijkaard, Lionel Messi a au fil des saisons démontré toute l’étendue de son talent et a été incontestablement le meilleur joueur du monde pendant l’ère Pep Guardiola qui est resté sur le banc du Barça de 2008 à 2012. Le FC Barcelone est devenu par la suite dépendant de Lionel Messi après que plusieurs cadres soient partis comme Carles Puyol, Xavi Hernandez, Neymar et enfin Andres Iniesta. Cependant, toutes bonnes choses ont une fin, et Lionel Messi pourrait bientôt mettre un terme à son aventure blaugrana alors qu’il est âgé de 32 ans et qu’il soufflera sa 33ème bougie en juin prochain. Pour ne pas être pris de court, le FC Barcelone préparerait déjà sa succession.

Neymar et des come-back XXL ?