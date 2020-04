Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour cette pépite de Ligue 1 !

Publié le 18 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo pour l’éventuelle succession de Thiago Silva, Gabriel n’est pas parti pour signer au PSG et se rapprocherait de deux clubs de Premier League. Président du LOSC, Gérard Lopez semble avoir confirmé cette tendance.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 15 février dernier, le PSG préparait déjà à l’époque l’après-Thiago Silva pour parer à toute éventualité et a coché le nom de Gabriel, le capitaine du club de la capitale étant contractuellement lié au PSG jusqu’en juin prochain. À présent, le dialogue a repris avec le clan Silva pour une prolongation de contrat, toujours selon nos informations exclusives du 15 avril. Le défenseur du LOSC ne semble pas proche de s’engager avec le PSG, mais plutôt chez un grand club anglais, comme la presse le laisse entendre ces derniers. Et le président du LOSC a lâché un indice sur l’avenir de Gabriel.

« J’ai le sentiment qu’il est plus proche d’un club que d’autres »