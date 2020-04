Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba, Haaland... Vers un bras de fer entre Zidane et Pérez ?

Publié le 20 avril 2020 à 13h30 par A.D.

Le Real Madrid aurait coché les noms de Paul Pogba et Erling Haaland pour le prochain mercato. Dans l'incapacité de recruter les deux joueurs cet été, le club merengue serait au cœur d'un énorme dilemme.

Erling Braut Haaland ou Paul Pogba ? Telle serait la question pour le Real Madrid. Lors du dernier mercato estival, le club merengue a renforcé toutes ses lignes, sauf son milieu de terrain, avec les arrivées d'Alphonse Aréola, Eder Militao, Ferland Mendy, Eden Hazard, Rodrygo et de Luka Jovic en particulier. Lors du prochain mercato, Zinedine Zidane voudrait se rattraper et mettre le paquet sur Paul Pogba. Alors qu'il voudrait également miser sur Erling Braut Haaland cet été, le technicien français serait dans l'obligation de faire un choix entre Paul Pogba et le Norvégien.

Un dilemme entre Paul Pogba et Erling Haaland ?