Mercato - PSG : Le Real Madrid ferait un énorme sacrifice pour Mbappé !

Publié le 20 avril 2020 à 8h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid était dernièrement annoncé sur les traces d’Harry Kane pour se renforcer offensivement, le club madrilène aurait décidé d’abandonner la piste menant à l’international anglais. Et Kylian Mbappé n’y serait pas pour rien.

Arrivé au PSG à l’été 2017, Kylian Mbappé a radicalement changé de dimension depuis qu'il s'est installé dans la capitale française. En effet, l’international français désormais âgé de 21 ans est passé du statut de grand espoir du football français à celui de l’un des meilleurs joueurs au monde, et cela tout particulièrement depuis le sacre de l’Equipe de France au Mondial en Russie en 2018. Les excellentes performances réalisées par l’ancien joueur de l’AS Monaco auraient ainsi achevé de convaincre le Real Madrid de le recruter pour de bon afin d'en faire la tête de gondole de leur nouveau cycle. Les Merengue projetaient même d’arracher Kylian Mbappé au PSG l’été prochain, mais SoccerLink a dernièrement révélé que ce projet serait finalement à l’été 2021 du fait de la crise économique induite par la pandémie du Covid-19. En attendant cette date, les Madrilènes prépareraient déjà le terrain pour recruter le Français, et cela les aurait conduit à laisser de côté le dossier Harry Kane à en croire les dernières informations de la presse anglaise.

Harry Kane sacrifié par le Real Madrid au profit de Kylian Mbappé ?