EXCLU - Mercato : Le PSG a tenté Benzema !

Publié le 21 avril 2020 à 13h15 par Alexis Bernard

S’il a prolongé avec le Real Madrid, Karim Benzema a été concrètement approché le PSG, qui a une nouvelle fois tenté sa chance avec le Français.

Karim Benzema est un profil qui plaît énormément du côté du PSG, mais surtout de Doha. Les dirigeants qataris tiennent en très haute estime l’attaquant du Real Madrid, étincelant depuis plus de 10 ans sous la tunique merengue . A plusieurs reprises, ces dernières années, Paris a tenté sa chance pour attirer Benzema dans ses filets. En vain, l’ancien lyonnais se sentant comme un poisson dans l’eau à Madrid. Mais depuis un peu plus d’un an, sa situation semble en mesure d’évoluer. Après avoir mis un terme à sa collaboration avec Karim Djaziri, son agent de toujours, l’international français a rejoint les rangs de l’agence Best of you , qui gère également les carrières de Casemiro, Alvaro Odriozola ou encore le jeune talent madrilène César Gelabert. Un choix pour préparer son départ du Real Madrid ? Avec un contrat qui courait jusqu’en juin 2021, le scénario semblait plausible.

Paris a tenté, Benzema préfère rester

Face à cette situation et l’opportunité de pouvoir peut-être convaincre Karim Benzema (32 ans) de quitter le Real Madrid, le PSG a tenté sa chance. Selon nos informations, Paris a en effet lancé des manœuvres très concrètes à l’attention du buteur français et de ses représentants. Une offensive infructueuse puisque quelques temps plus tard, Karim Benzema et le Real Madrid ont trouvé un accord pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2022.



Dans la perspective d’un départ d’Edinson Cavani, Paris se cherche un nouveau buteur. Le profil de Karim Benzema semblait parfait pour les plans parisiens. Entouré de Neymar et Mbappé, KB9 aurait pu redécouvrir un trio aussi performant que l’historique « BBC » formée avec Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. Leonardo pourrait toutefois compter sur l’opportunité de lever l’option d’achat de Mauro Icardi, fixée lors du prêt d’un an convenu avec l’Inter Milan. Un joli lot de consolation, si l’Argentin est ok pour venir définitivement à Paris.