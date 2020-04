Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Hakimi préfère retourner au Real Madrid

Publié le 21 avril 2020 à 18h45 par Alexis Bernard

S’il est exact que le PSG a pris des renseignements sur Achraf Hakimi, le défenseur du Real Madrid a une préférence très nette pour son avenir.

Son prêt au Borussia Dortmund prend fin dans quelques semaines. Et après avoir explosé ces deux dernières saisons en Bundesliga, Achraf Hakimi pourrait retrouver le Real Madrid et prétendre à une place de titulaire sur le côté droit de la défense. Mais les choses ne sont pas encore actées pour l’international marocain. Comme révélé par le10sport.com , Zinedine Zidane n’a pas encore tranché pour l’avenir de son joueur, lui qui tient Dani Carvajal, l’actuel titulaire, en très haute estime. Enregistrer le retour d’Achraf Hakimi reviendrait à mettre en danger l’un de ses protégés et Zizou ne semble pas encore disposé à prendre cette décision. D’autant plus qu’il afficherait une nette préférence pour le style de Carvajal.

Le PSG s’est bien renseigné