Mercato - PSG : L'énorme short-list de Leonardo dans ce dossier chaud !

Publié le 21 avril 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que le départ de Thomas Meunier, dont le contrat arrive à échéance à l'issue de la saison, semble en excellente voie, Leonardo est en quête de son successeur. A ce poste, le PSG pourrait d'ailleurs recruter deux joueurs. Et le directeur sportif parisien ne chôme pas.

Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, le départ de Thomas Meunier est en excellente voie. En fin de contrat au PSG, l'international belge devrait bel et bien quitter le club de la capitale cet été. Toujours selon nos informations, rien n'est acté avec le Borussia Dortmund, qui reste malgré tout une piste chaude pour Thomas Meunier, également convoité en Angleterre. Et cette situation pousse Leonardo à recruter non pas un, mais deux nouveaux latéraux droits. En effet, Colin Dagba semble encore un peu tendre pour jouer les premiers rôles au PSG, tandis que Thilo Kehrer régulièrement utilisé dans le couloir droit, est plus à l'aise dans l'axe. Par conséquent, Leonardo est au four et au moulin dans ce dossier.

Leonardo vise plusieurs latéraux droits