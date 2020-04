Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel prépare un très gros coup avec... Hatem Ben Arfa !

Publié le 21 avril 2020 à 3h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain à Valladolid, Hatem Ben Arfa devrait une nouvelle fois se retrouver sur le marché cet été. Il sera donc de nouveau en quête d'un défi et c'est bien Claude Puel qui pourrait sauter sur l'occasion.

Cet été Hatem Ben Arfa devrait de nouveau se retrouver sur le marché. Après avoir attendu plus de six mois avant de rebondir à Valladolid cet hiver, l'ancien meneur de jeu de l'OM et de l'OL sera donc encore une fois encore en quête d'un nouveau défi. Et il pourrait bien revenir en Ligue 1, un an après son départ du Stade Rennais.

Puel-Ben Arfa acte 2 ?

En effet, comme Le 10 Sport vous le révèle en exclusivité, Claude Puel songe à l'idée de relancer Hatem Ben Arfa. Et pour cause, les deux hommes ont cohabité à l'OGC Nice lors de la saison 2015-2016 au cours de laquelle l'international français avait été impressionnant au point de convaincre le PSG de le recruter. Le technicien tricolore souhaite donc refaire le même coup à l'ASSE. Toutefois, bien que financièrement l'opération devrait être accessible compte tenu du fait qu'il sera libre cet été, il n'est pas sûr que la piste Ben Arfa fasse l'unanimité en interne. D'autant plus que du haut de ses 33 ans, l'ancien Lyonnais aura peut-être encore plus de difficulté à retrouver sa forme physique...