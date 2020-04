Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva lâche un message énigmatique sur son avenir !

Publié le 21 avril 2020 à 11h15 par B.C.

Alors que le PSG est finalement décidé à prolonger son capitaine, Thiago Silva est resté mystérieux sur le sujet.

Et si Thiago Silva finissait finalement sa carrière au PSG ? Recruté par Leonardo au début du projet QSI, l'international brésilien n'était plus désiré par le directeur sportif parisien. Il faut dire que Thiago Silva dispose d'un rémunération XXL dans la capitale (1.5M€ brut mensuel), et son départ permettrait ainsi au club d'alléger sa masse salariale et de partir à la recherche d'un défenseur plus jeune. Cependant, la crise du coronavirus bousculerait les plans de Leonardo. Selon les informations du 10 Sport, le PSG est finalement disposé à prolonger Thiago Silva et une proposition d'une année lui a été transmis. Des révélations confirmée par Esporte Interativo au Brésil, et cela a fait réagir le principal intéressé.

Quand Thiago Silva réagit à sa prolongation

Alors qu'une prolongation est désormais évoquée avec insistance, Thiago Silva reste mystérieux sur le sujet. En effet, le capitaine du PSG est sorti du silence sur Instagram en réponse à la publication d' Esporte Interativo relayant une première offre de Leonardo en direction de Thiago Silva : « Vraiment ? », a-t-il lâché, avec plusieurs emojis songeurs. Chacun interprétera cela à sa manière...