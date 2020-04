Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut faire une croix sur ce talent français

Publié le 21 avril 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que le nom de Dayot Upamecano a été évoqué pour venir renforcer la défense du PSG, Leonardo saurait déjà à quoi s’en tenir pour le joueur de Leipzig.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, Leonardo s’est rapproché de Thiago Silva pour lui offrir une prolongation. Le Brésilien pourrait donc continuer avec le PSG, à moins qu’il ne soit pas satisfait par cette proposition. Par conséquent, il se retrouverait alors libre et aura l’opportunité de choisir son prochain club. Un départ qu’il faudrait alors pallier et le directeur sportif du PSG se préparerait aussi à ce scénario. Plusieurs noms reviennent dans les médias et dernièrement, il était notamment question d’un intérêt pour Dayot Upamecano. Promis à un avenir radieux, le Français évolue actuellement à Leipzig. Mettra-t-il prochainement le cap vers le Parc des Princes ?

Aucune chance pour le PSG ?