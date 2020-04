Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup à jouer en Premier League pour la succession de Cavani et Icardi ?

Publié le 21 avril 2020 à 4h30 par T.M.

Cet été, le PSG pourrait bien avoir le besoin de recruter un nouveau buteur. Et si la solution se trouvait en Premier League ?

Entre le PSG et Edinson Cavani, le divorce semble quasiment acté. En fin de contrat, l’Uruguayen ne devrait pas être prolongé. Un départ qui n’en surprendra aucun, en revanche, cela pourrait être différent pour Mauro Icardi. Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, l’Argentin était désigné comme le successeur idéal du Matador. Et alors que cela semblait être une évidence de voir Leonardo lever l’option d’achat pour conserver Icardi, cela devient de plus en plus incertain puisque le natif de Rosario pourrait finalement retourner en Italie. Un scénario qui mettrait alors le PSG dans une situation inconfortable, se retrouvant alors sans numéro 9.

Et si Lacazette débarquait au PSG ?

Leonardo pourrait donc être dans l’obligation de recruter un nouveau buteur cet été. Vers qui pourrait alors se tourner le PSG ? Alors que le nom de Wissam Ben Yedder revient, un autre Français pourrait également représenter une belle occasion. En effet, actuellement à Arsenal, Alexandre Lacazette ne semble plus entrer dans les plans de Mikel Arteta. De plus en plus, il est question d’un départ pour l’ancien de l’OL, dont le nom avait déjà été associé au PSG par le passé. Cette fois pourrait donc être la bonne avec Lacazette, qui pourrait alors faire son retour en Ligue 1. Sous contrat jusqu’en 2022 avec les Gunners, le buteur français devrait d’ailleurs être disponible à une somme abordable pour les finances parisiennes.