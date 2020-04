Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle opération colossale se profile pour Icardi !

Publié le 20 avril 2020 à 9h45 par A.M.

Bien que le PSG dispose d'une option d'achat fixée à 70M€ pour conserver Mauro Icardi, rien ne permet de garantir que l'attaquant argentin sera toujours parisien la saison prochaine. Et pour cause, la Juventus fait le forcing pour récupérer le joueur qui appartient à l'Inter Milan et pourrait proposer un très bel échange.

Le feuilleton Icardi risque d'animer les prochaines semaines du côté du Paris Saint-Germain. En effet, l'été dernier, Leonardo avait réussi à obtenir le prêt avec option d'achat de l'attaquant argentin dans les dernières heures du mercato estival. Et dans un premier temps, il est apparu que les 70M€ correspondants à l'option d'achat semblaient être une excellente affaire. Mais depuis, le rendement de Mauro Icardi a chuté au point de perdre sa place de titulaire et la crise du Covid-19 est passée par là. Par conséquent, plusieurs scénarii sont évoqués pour l'avenir du buteur argentin. Le PSG pourrait décider de le laisser repartir à l'Inter Milan, ou bien lever son option d'achat afin de le conserver ou pour mieux le revendre. Toutefois, avec la chute des prix attendue sur le marché, cette stratégie pourrait être désormais plus compliquée.

Alex Sandro et Pjanic dans le deal pour Icardi ?