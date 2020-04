Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette mise au point sur l'arrivée imminente d'Alex Telles !

Publié le 21 avril 2020 à 9h15 par H.G.

Alors qu’il a dernièrement été annoncé qu’Alex Telles était tout proche de rejoindre le PSG, l’éventuelle arrivée de l’actuel latéral gauche du FC Porto serait encore loin d’être actée.

L’un des grands chantiers auquel va devoir s'atteler Leonardo au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts sera celui de recruter de nouveaux latéraux au PSG. Côté droit, le directeur sportif de la capitale envisagerait l’arrivée de deux joueurs, d’autant plus que Thomas Meunier est en fin de contrat et qu’il ne devrait pas être prolongé. Parallèlement, sur le côté gauche, le PSG devrait selon toute vraisemblance perdre Layvin Kurzawa en fin de saison, lui qui est en fin de contrat et avec lequel aucune discussion n’a dernièrement eu lieu dans l’optique de prolonger son bail à Paris, comme Le 10 Sport vous l’a révélé ce lundi. Leonardo devra donc recruter un nouveau joueur capable de concurrencer Juan Bernat, et c’est dans cette optique qu’il a coché le nom de Théo Hernandez, comme nous vous l’avons également révélé ce mardi. Dans le même temps, il était annoncé ces derniers jours que le PSG était proche de boucler l’arrivée d’Alex Telles, à un an de la fin de son contrat au FC Porto. Cependant, en dépit d’un intérêt parisien qui se confirmerait, l’arrivée du latéral brésilien de 27 ans serait encore loin d’être acquise.

« Le mercato est totalement bloqué par le coronavirus »