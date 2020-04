Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar face à un énorme dilemme pour son avenir !

Publié le 21 avril 2020 à 8h45 par T.M.

Encore une fois, le feuilleton Neymar anime le marché des transferts. Annoncé entre le PSG et le FC Barcelone, le Brésilien se retrouverait face à un choix décisif à faire pour la suite de sa carrière. Explications.

Reparti pour une 3ème saison avec le PSG, Neymar s’est totalement impliqué dans le projet parisien. Sur le terrain, le Brésilien a fait preuve de détermination, notamment en Ligue des Champions. Pas de quoi toutefois faire taire les rumeurs au sujet de son avenir. En effet, après l’été dernier, le protégé de Thomas Tuchel se retrouve à nouveau au centre des rumeurs de départ et encore une fois c’est vers le FC Barcelone qu’il est envoyé. Pas un jour ne passe sans que le cas Neymar se retrouve en Une des journaux espagnols. Et ce mardi, c’est Mundo Deportivo qui évoque le dilemme auquel ferait face le joueur de 28 ans.

L’argent ou le bonheur ?

Le PSG ou le FC Barcelone ? Telle serait la question pour Neymar. Mais derrière ce problème, il y aurait également une autre question. Comme l’explique le média ibérique, pour le Brésilien, cela reviendrait à choisir entre l’argent et le bonheur. Au PSG, la star auriverde perçoit un salaire XXL tout en étant payé pour être l’image de la Banque Nationale du Qatar. De faire monter ses revenus à 52M€ par an. Toutefois, au FC Barcelone, Neymar devra faire une croix sur une grosse partie de ses émoluments, mais en Catalogne, le Parisien retrouverait un projet où il était heureux, notamment avec Lionel Messi, dont il pourrait d’ailleurs prendre la succession d’ici quelques années. Enfin, selon MD, pour Neymar, cela pourrait être maintenant ou jamais pour revenir à Barcelone. En effet, alors que Josep Maria Bartomeu en a fait une priorité, la fin de son mandat de président approche, lui qui laissera sa place en 2021. Et ses éventuels remplaçants ne sont pas forcément sur la même longueur d’onde sur ce dossier.