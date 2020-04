Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne se fera plus avoir avec Neymar !

Publié le 21 avril 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Après avoir été proche d’un départ du PSG l’été dernier, Neymar intéresserait toujours autant le FC Barcelone. Mais Leonardo a cette fois eu le temps de tout préparer…

Ce n’est plus un secret pour personne, Neymar souhaitait quitter le PSG lors du mercato estival 2019 pour retourner au FC Barcelone. Finalement, faute d’accord entre les deux clubs, l’attaquant brésilien n’avait pas bougé du Parc des Princes et a donc poursuivi son aventure au PSG. Mais le feuilleton Neymar pourrait bien repartir de plus belle l’été prochain, puisque le Barça voudrait toujours rapatrier son ancien attaquant.

Le PSG a eu le temps de se retourner pour Neymar

Sauf que, contrairement à la saison passée, le PSG a cette fois-ci eu le temps de se retourner et de pouvoir préparer un éventuel départ de Neymar à l’issue de la saison. En effet, l’an dernier, Leonardo venait à peine de boucler son retour à la direction sportive du PSG, et il avait été pris au dépourvu par ce dossier Neymar. Mais désormais, le club de la capitale pu étudier différentes options…