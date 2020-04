Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé déjà réglé ?

Publié le 21 avril 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Plus que jamais sur les traces de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait bien boucler le recrutement de l’attaquant du PSG lors de l’été 2021 selon la presse espagnole.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé suscite de nombreuses interrogations sur son avenir. En effet, l’attaquant français figurerait toujours sur les tablettes du Real Madrid, où Zinedine Zidane en aurait fait un objectif prioritaire pour les années à venir. Et selon les dernières tendances dégagées par la presse espagnole, Mbappé semble se rapprocher d’un départ du PSG.

Mbappé au Real en 2021 ?