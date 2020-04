Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un deal colossal en préparation avec Mauro Icardi ?

Publié le 21 avril 2020 à 15h45 par H.G.

Alors que l’avenir de Mauro Icardi au PSG semble des plus incertains, Leonardo pourrait se servir de l’attaquant argentin afin de récupérer Miralem Pjanic à la Juventus.

Le feuilleton Mauro Icardi pourrait agiter le PSG jusqu’à l’ouverture de la prochaine fenêtre estival des transferts. En effet, tandis que son prêt en provenance de l’Inter expirera en juin prochain, l’avenir de l’attaquant argentin dans la capitale française est incertain. Si le PSG dispose d’une option d’achat située aux alentours de 70M€ pour acquérir définitivement l’Argentin dans son effectif, la continuité du buteur de 26 ans à Paris serait incertaine après ses mauvaises performances en 2020, et cela en dépit du fait qu’il avait réalisé une première partie de saison excellente. La Juventus, qui a toujours grandement apprécié le profil de Mauro Icardi, aimerait ainsi en profiter pour le recruter afin de pallier le départ probable de Gonzalo Higuain. Et à en croire les dernier échos venus de l’autre côté des Alpes, la clé pour mener à terme cette opération pourrait être nul autre que Miralem Pjanic.

Vers un échange Icardi-Pjanic entre le PSG et la Juve ?