Mercato - PSG : Le destin de Paul Pogba chamboulé… par Allegri ?

Publié le 21 avril 2020 à 15h15 par H.G.

Alors que le PSG ferait partie des clubs intéressés par la perspective de recruter Paul Pogba, l’avenir du milieu français pourrait être remis en question par le futur de Massimiliano Allegri, également annoncé dans le viseur du club de la capitale.

L’avenir de Paul Pogba devrait de nouveau se retrouver au centre de l’attention lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Déjà sur le départ de Manchester United l’été passé, le milieu français de 27 ans est finalement resté du côté d’Old Trafford en raison des fortes prétentions des Red Devils pour le vendre au Real Madrid où Zinedine Zidane rêvait de sa venue. Depuis, rien ne va plus pour le Champion du Monde 2018. Entre blessure et performances en demi-teinte dans le peu de match qu’il a disputé, Paul Pogba connait une saison des plus délicates et serait une nouvelle fois déterminé à l’idée de quitter Manchester United dans les prochains mois. Plusieurs écuries seraient ainsi prêtes à entrer dans la brèche pour arracher sa signature, à l’image du Real Madrid, de la Juventus ou encore du PSG. Mais à en croire les dernières informations venues d’Italie, ce n’est nul autre que Massimiliano Allegri qui pourrait influencer l’avenir de Paul Pogba…

Paul Pogba prêt à suivre Massimiliano Allegri ?