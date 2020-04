Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait craqué pour une nouvelle pépite italienne !

Publié le 21 avril 2020 à 12h45 par B.C.

Alors que le PSG cherche à se renforcer en défense, Leonardo s'intéresserait à Riccardo Calafiori, jeune latéral gauche de l'AS Rome.

À l'origine de l'arrivée de Marco Verratti en 2012, Leonardo souhaiterait récupérer de nouvelles pépites italiennes à l'avenir, et les pistes sont nombreuses pour le directeur sportif du PSG. Ces derniers mois, l'Italo-brésilien aurait notamment ciblé Federico Chiesa, Gaetano Castrovilli, ou encore Sandro Tonali. Il sera toutefois difficile de récupérer le dernier cité puisque la Juventus tient actuellement la corde comme annoncé par le 10 Sport lundi. Mais Leonardo aurait d'autres joueurs de Serie A dans son viseur.

Le PSG serait sur les traces de Riccardo Calafiori