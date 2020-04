Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va mettre Juan Bernat en danger !

Publié le 21 avril 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que le départ de Layvin Kurzawa se confirme, Leonardo semble bien décidé à recruter un titulaire en puissance au poste de latéral gauche plutôt qu'une simple doublure. Une situation qui met Juan Bernat en danger.

Comme Le 10 Sport vous le révèle en exclusivité, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas renoué le contact avec Layvin Kurzawa. Un départ du latéral gauche semble donc de plus en plus probable cet été d'autant plus que son nom est lié à de grosses écuries européennes comme Arsenal, la Juventus ou encore le FC Barcelone qui cherche une doublure à Jordi Alba. Par conséquent, Leonardo va devoir se mettre en quête d'un nouveau latéral gauche, Mitchel Bakker n'étant pas assez solide pour concurrencer Juan Bernat. D'ailleurs, le directeur du PSG voit se présenter deux possibilités. Soit recruter un joueur qui assurera le rôle de doublure de l'international espagnol, soit aller chercher un latéral de haut niveau pour mettre la pression sur Bernat. Et visiblement il semble avoir tranché.

Leonardo veut concurrence Bernat

En effet, contrairement au poste de latéral droit où aucun titulaire en puissance ne se dégage, à gauche, Juan Bernat s'est imposé comme un solide titulaire. Et pourtant, Leonardo semble bien décidé à frapper fort à ce poste. Selon le média brésilien GaúchaZH, le PSG aurait ainsi quasiment bouclé le transfert d'Alex Telles pour une somme comprise entre 20 et 25M€. Sous contrat jusqu'en juin 2021 au FC Porto, le latéral brésilien de 27 ans ne débarquera pas pour assurer le rôle de doublure de Juan Bernat, mais bien pour tenter de lui prendre sa place. D'autre part, le nom d'Alex Sandro a également circulé du côté du PSG, notamment dans le cadre d'un échange avec Mauro Icardi. Et là encore ce serait un titulaire en puissance qui débarquerait. Par conséquent, Juan Bernat devrait bien voir débarquer un sacré concurrent cet été qui devrait lui mener la vie dure. Bien plus que Layvin Kurzawa...