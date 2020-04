Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Tonali promis à la Juventus ?

Publié le 19 avril 2020 à 17h15 par Alexis Bernard

Chaudement courtisé par le PSG, Sandro Tonali est également la proie de la Juventus. Et les chances de le voir signer à Turin sont aujourd’hui très grandes.

Le PSG est marqué au fer rouge par le recrutement de Marco Verratti. Ce milieu de terrain de 19 ans venu de la deuxième division italienne (Pescara), que peu de gens connaissaient vraiment, devenu l’un des meilleurs au monde à son poste en l’espace quelques mois avec le maillot parisien sur ses épaules. Une trouvaille de l’Émir du Qatar, bouclée par le directeur sportif Leonardo à l’été 2011, pour 12 millions d’euros seulement. Et le directeur sportif brésilien pense avoir trouvé son nouveau Verratti en la personne de Sandro Tonali.

Cap vers la Juventus ?