Mercato - PSG : Ça se compliquerait pour Massimiliano Allegri !

Publié le 22 avril 2020 à 22h45 par La rédaction

Alors que Massimiliano Allegri était une piste de Leonardo pour succéder à Thomas Tuchel à la tête du PSG, le rachat imminent de Newcastle par un groupe d’investisseurs saoudien pourrait relancer totalement le dossier.

Et si Massimiliano Allegri tentant l’expérience anglaise ? Comme révélé par le10sport.com , le PSG et Leonardo avaient contacté l’ancien entraîneur de la Juventus afin de préparer la succession de Thomas Tuchel, qui était loin d’être le premier choix de Leonardo pour la tête de l’équipe première du PSG. Pourtant, d’après les informations de ESPN , Allegri pourrait se rapprocher de l’Angleterre…

Newcastle tenterait le coup

Ainsi, Newcastle pourrait tenter d’attirer le technicien italien, qui est libre de tout contrat. En effet, le club est en passe d’être racheté par un groupe saoudien, et pourrait devenir le club le plus riche de Premier League. Ainsi, les ambitions de Newcastle seraient décuplées, et le club pourrait tenter d’attirer un grand entraîneur dans ses rangs. Si Allegri est évoqué, Mauricio Pochettino pourrait également être tenté par l’aventure. Une nouvelle qui ne devrait pas ravir Leonardo, qui souhaiterait toujours faire venir l’ancien entraîneur de la Juventus une fois Thomas Tuchel parti…