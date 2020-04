Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un départ déjà à prévoir pour Denis Bouanga ?

Publié le 28 avril 2020 à 11h30 par T.M.

Arrivé en début de saison à l’ASSE, Denis Bouanga pourrait déjà faire ses valises. Et le protégé de Claude Puel ne manquerait pas de prétendants.

Cette saison, Denis Bouanga est le meilleur joueur de l’ASSE. A peine arrivé, le joueur de 25 ans s’est immédiatement rendu indispensable, totalisant même 10 buts et 3 passes décisives en Ligue 1. Un joueur essentiel pour Claude Puel, mais après seulement un an, cette belle histoire pourrait déjà prendre fin. En effet, à cause du coronavirus, l’ASSE est plus que jamais en danger financièrement. Dans le Forez, il pourrait donc falloir s’attendre à des ventes pour renflouer les caisses. Cela pourrait alors être le cas de Bouanga.

Bouanga est courtisé

Malgré un contrat jusqu’en 2023, Denis Bouanga pourrait donc connaitre ses derniers moments en tant que joueur de l’ASSE. En effet, selon les informations de Mohamed Bouhafsi, le protégé de Claude Puel serait dans le petits papiers du LOSC et de Rennes, où Bouanga pourrait avoir l’occasion de disputer une Coupe d’Europe. A voir maintenant ce que choisiront de faire les Verts, pour qui une vente pourrait rapporter de précieux millions d’euros dans cette situation difficile.