Mercato - PSG : Leonardo en grand danger avec Edinson Cavani !

Publié le 28 avril 2020 à 9h15 par B.C.

Alors que le PSG envisagerait de prolonger le contrat d'Edinson Cavani, les dirigeants l'Inter Milan verraient d'un bon œil l'arrivée du Matador cet été.

Déjà en partance cet hiver, Edinson Cavani semblait vivre ses derniers mois dans la capitale, mais l'épidémie du coronavirus pourrait avoir de grosses conséquences sur l'avenir du Matador. En effet, Leonardo pourrait finalement proposer une prolongation à l'international uruguayen, qui ne serait pour contre cette éventualité. Après avoir vécu un début de saison compliqué, Cavani s'est bien repris juste avant l'interruption des compétitions, parvenant notamment à retrouver sa place de titulaire au détriment de Mauro Icardi, prêté au PSG par l'Inter. Cela n'empêche toutefois pas l'entourage du joueur d'aller sonder plusieurs clubs en vue de la prochaine saison, et notamment le club nerazzuro comme le révélait la Gazzetta dello Sport ce lundi.

La direction de l'Inter valide la piste Cavani