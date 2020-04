Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Cavani pousserait pour un départ !

Publié le 27 avril 2020 à 10h45 par D.M.

Alors que le PSG aurait proposé à Edinson Cavani de prolonger son contrat jusqu’en 2022, l’entourage du joueur aurait contacté les dirigeants de l’Inter.

L’avenir d’Edinson Cavani semblait tout tracé. En fin de contrat, l’attaquant uruguayen allait quitter le PSG à la fin de la saison et rejoindre un nouveau club. Proche d’un départ vers l’Atlético lors du dernier mercato hivernal, le joueur figurerait sur les tablettes de Manchester United, de Newcastle ou encore de la Juventus qui chercherait un remplaçant à Gonzalo Higuain. Mais le PSG a enregistré de lourdes pertes suite à la crise sanitaire et les dirigeants parisiens seraient prêts à conserver Edinson Cavani la saison prochaine. La Gazzetta dello Sport rapporte même que les dirigeants parisiens lui auraient proposé de prolonger son contrat jusqu’en 2022. Mais l’entourage de l’Uruguayen envisagerait toutes les possibilités et à un départ ne serait pas exclu.

Cavani proposé à l’Inter