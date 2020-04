Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Edinson Cavani pour son avenir ?

Publié le 27 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que les portes se ferment les unes après les autres et que les options semblent se faire de plus en plus rares, Edinson Cavani pourrait finalement rester au PSG grâce à une prolongation de contrat. Quelle décision doit prendre l’Uruguayen pour son avenir ? C’est notre sondage du jour !

Edinson Cavani se trouve à un tournant de sa carrière. Âgé de 33 ans, le contrat du meilleur buteur de l’histoire du PSG arrive à expiration en juin prochain. Et alors que son départ semblait acté pour cet été, et ce dès cet hiver, la pandémie du Coronavirus a plongé les clubs dans une situation financière délicate, redistribuant ainsi les cartes pour l’avenir de bien des joueurs cet été. Edinson Cavani prendrait même en considération l’option de rester au PSG et de prolonger son contrat, comme L’Équipe le révélait dans ses colonnes de dimanche. Et d’après les informations divulguées par plusieurs médias ces dernières semaines, l’étau semblerait se resserrer pour Cavani.

Les portes se ferment pour Cavani, la Premier League reste une solution, mais…