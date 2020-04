Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un pont d’or offert à Edinson Cavani ?

Publié le 26 avril 2020 à 19h45 par Th.B.

Alors que la rumeur Newcastle prend de l’ampleur ces derniers jours, les Magpies seraient prêts à mettre la main à la poche pour convaincre Edinson Cavani de rejoindre le club anglais après son départ du PSG cet été.

Dans les prochaines semaines, le rachat de Newcastle par la firme PCP Capital Partners, un fonds d’investissement du Saudi Public Investment FUND contrôlé par le prince saoudien Mohammed bin Salman, devrait être officialisé. Grâce à cette opération, Newcastle aurait les moyens d’investir considérablement dès le prochain mercato estival dans l’optique de renforcer l’effectif des Magpies et de ramener le pensionnaire de Premier League sur le devant de la scène. Pour ce faire, ESPN révélait dernièrement que Newcastle viserait beaucoup de joueurs dont les contrats actuels expireront à la fin de la saison. Edinson Cavani serait la priorité des Magpies pour le poste d’attaquant de pointe. Et pour parvenir à ses fins, Newcastle ne se fixerait aucune limite pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Newcastle préparerait un contrat pharaonique à Cavani !