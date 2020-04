Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce nouveau riche qui pourrait chambouler le feuilleton Cavani !

Publié le 22 avril 2020 à 8h45 par La rédaction

Attaquant du Paris Saint-Germain depuis l’été 2013, Edinson Cavani verra son aventure dans le club de la capitale prendre fin en juin prochain. Un club anglais s’activerait en coulisses pour tenter de s’attacher ses services.

Après 7 années de bons et loyaux services et 200 buts en plus de 300 apparitions au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani devrait quitter le club de la capitale en juin prochain sauf énorme retournement de situation. Plusieurs clubs seraient prêts à accueillir l’attaquant uruguayen du PSG comme l’Atlético de Madrid mais aussi de nombreux cadors d’Amérique du Sud. Toutefois, c’est bien la direction de l’Angleterre que pourrait prendre Cavani.

Cavani vers Newcastle ?