Mercato - PSG : Leonardo est prêt à prendre une terrible décision pour Kylian Mbappé !

Publié le 22 avril 2020 à 8h15 par T.M.

Le PSG n’a clairement pas l’intention de se séparer de Kylian Mbappé. Que ce soit maintenant ou plus tard, une vente serait exclue ce qui aurait amené Leonardo à prendre une grosse décision.

Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions ces derniers mois. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le Français discute actuellement avec Leonardo d’une prolongation. Un moyen pour le club de la capitale d’éloigner la menace d’un départ du génie français, notamment vers le Real Madrid. Chez les Merengue, l’assaut serait d’ailleurs déjà prévu pour l’été 2021, une fois que Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat et se retrouvera ainsi en position de force. Un possible avantage qui toutefois ne pas profiter à la Casa Blanca tant le PSG serait inflexible pour l’attaquant de 21 ans.

Un départ libre en 2022 ?