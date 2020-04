Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme couac pour la prolongation de Kylian Mbappé ?

Publié le 21 avril 2020 à 11h45 par H.G.

Alors que le PSG a pour priorité de prolonger le contrat de Kylian Mbappé face aux convoitises qu’il suscite, le dossier serait pour l’heure totalement bloqué du fait de la crise sanitaire du Covid-19.

L’un des principaux épineux dossiers que va devoir gérer Leonardo dans les prochains mois est celui de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2022, l’international français de 21 ans fait pour l’heure la sourde oreille aux relances de ses dirigeants pour renouveler son bail à Paris, comme le 10 Sport vous l’a annoncé le 22 mars dernier. Dans le même temps, le Real Madrid rêverait de longue date d’attirer le Français et songerait à passer à l’action en 2021 lorsque Kylian Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat, tandis qu’un assaut lors du prochain mercato estival ne serait pas à prévoir du fait des difficultés économiques induites par la crise sanitaire du Covid-19. Toutefois, en plus de contrecarrer les plans des Merengue , la situation actuelle perturberait également la planification de Leonardo avec l’attaquant français.

Les négociations pour la prolongation de Mbappé pourraient durer jusqu'en 2020/2021 !