Mercato - OM : Ce joueur de Ligue 1 qui met les choses au clair pour son avenir !

Publié le 21 avril 2020 à 9h00 par La rédaction

Courtisé par l’OM pour le prochain mercato estival, Adrien Thomasson, dont le contrat se termine dans un an à Strasbourg, a mis les choses au clair concernant son avenir et un potentiel départ du côté de l'OM.

Une piste de moins pour l’OM ? Alors que André Villas-Boas commence à préparer son mercato estival 2020, et ce malgré le report de ce dernier envisagé à cause de la crise du coronavirus, une des cibles de l’OM pour l’année prochaine a mis les choses au clair concernant son avenir dans une interview accordée à France Football . Annoncé dernièrement dans le viseur des Phocéens, Adrien Thomasson n'a plus qu'un an de contrat avec Strasbourg. Cela pourrait donc être le bon moment pour lui d'aller voir ailleurs. Néanmoins, le joueur de 26 ans ne veut pas penser à son avenir pour le moment...

Un nouveau contrat en négociation pour Thomasson