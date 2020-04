Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dans le feuilleton Lionel Messi, le Barça est serein

Publié le 21 avril 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que la presse évoque un avenir de Lionel Messi loin du FC Barcelone, lui qui ne cesse de montrer son agacement envers sa direction, Quique Setién ne craint pas un départ de son capitaine, cet été ou à la fin de son contrat en 2021.

L’Inter, Manchester City, les Newell’s Old Boys… Les destinations se multiplient dans la presse concernant le prochain club de Lionel Messi, lui qui a été formé au FC Barcelone et n’a connu que le Barça durant sa carrière professionnelle. Cependant, les polémiques qui entourent le club culé et la façon dont il est géré, le tout agacerait profondément Messi en interne qui n’a pas caché son mécontentement à plusieurs reprises sur Instagram . Pour autant, et bien qu’il dispose d’une clause dans son contrat courant jusqu’en juin 2021 lui permettant de plier bagage dès cet été, Lionel Messi n’aurait nullement l’intention d’aller voir ailleurs.

Pour Quique Setién, Lionel Messi va poursuivre au Barça