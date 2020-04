Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est fixé pour une star de Premier League !

Publié le 22 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Voyant en Sadio Mané une alternative parfaite aux dossiers Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, Zinedine Zidane pourrait bien arriver à ses fins en recrutant la star de Liverpool au Real Madrid. Explications.

Sadio Mané est sans contestation possible l’un des meilleurs joueurs de Premier League et figure aussi dans la discussion des meilleurs du monde, comme en atteste sa 4ème place au dernier classement du Ballon d’Or. Ses performances avec Liverpool ne laisseraient pas Zinedine Zidane insensible. France Football fait un point ces dernières heures sur l’intérêt de l’entraîneur du Real Madrid pour l’international sénégalais. Zidane aurait des vues sur Mané depuis le printemps 2018, moment où il a finalement quitté ses fonctions d’entraîneur. Et le Français n’aurait pas oublié l’attaquant de Liverpool.

Le Real Madrid, seule option pour Sadio Mané ?