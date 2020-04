Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une inattendue porte de sortie pour Gareth Bale ?

Publié le 22 avril 2020 à 0h00 par La rédaction

Sur les tablettes de Tottenham mais aussi de Manchester United, Gareth Bale pourrait finalement prendre la direction de Newcastle. Les dirigeants saoudiens souhaiteraient lancer leur projet autour du joueur du Real Madrid !

Cette information a fait le tour de la planète foot en quelques jours. Des investisseurs saoudiens seraient très proches de racheter le club de Newcastle. Le prince héritier Mohammed Bin Salman serait aux commandes et voudrait rapidement faire des Magpies un grand concurrent au titre de la Premier League. Ainsi, de nombreux joueurs pourraient arriver dans le Nord Est de l’Angleterre. Et les gros investisseurs souhaiteraient frapper un gros coup en s'offrant un joueur du Real Madrid...

Gareth Bale vers Newcastle ?