Mercato - Real Madrid : Zidane fait son choix dans le dossier Bale !

21 avril 2020

Trop cher et beaucoup moins important qu’auparavant au Real Madrid, Gareth Bale pourrait quitter le Real Madrid l’été prochain. En tout cas, c’est ce qu’espèrent Zinédine Zidane mais aussi les dirigeants du club...

Arrivé en septembre 2013 au Real Madrid, Gareth Bale pourrait voir son aventure avec le club merengue prendre fin. L’attaquant gallois n’a toujours pas prolongé son contrat qui se termine en juin 2022. En plus de ces conditions, Gareth Bale ne retrouve pas le niveau qu’il avait il y a quelques années. Clairement en dessous du lot à cause de nombreuses blessures, le numéro 11 pourrait quitter la Casa Blanca l’été prochain. Zinédine Zidane aurait son choix !

Zidane n’en veut plus !