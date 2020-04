Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva commence à négocier ?

Publié le 22 avril 2020 à 7h15 par La rédaction

Thiago Silva a réagi sur Instagram aux informations sur une offre de prolongation transmise par le PSG. Décryptage…

Depuis quelques jours, le Paris Saint-Germain a lancé une offre de prolongation de contrat à Thiago Silva, comme révélé par le10sport.com et confirmé ensuite par AS et Téléfoot . Ces informations ont fait réagir le défenseur central brésilien, qui à l’évocation de cette offre de prolongation du PSG a réagi sur son compte Instagram , en se montrant plutôt mystérieux. Thiago Silva a en effet posté un « Vraiment ? » en guise de réaction, avec plusieurs émojis songeurs.

La négociation s’engage…

Comme interpréter la réaction du capitaine parisien, qui est pour l’instant libre en fin de saison ? L’option la plus probable semble bien être que par ce biais, Thiago Silva fait connaître son désappointement devant les chiffres avancés par le PSG. Il faut bien voir que si Leonardo essaie de le prolonger, c’est pour économiser des liquidités pour d’autres dossiers, comme la prolongation du duo Mbappe-Neymar. Dans ces conditions, nul doute qu’il a transmis à Thiago Silva une offre largement à la baisse par rapport à son contrat actuel à 9 millions d’euros net annuel. Offre sans doute trop basse aux yeux du défenseur brésilien. En clair, cette réaction de Thiago Silva pourrait bien ne vouloir dire qu’une chose : la négociation est désormais ouverte entre les deux parties….