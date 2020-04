Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Henrique mettrait un terme aux espoirs de Leonardo pour une pépite !

Publié le 22 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Semblant pourtant ouvert au recrutement de Jadon Sancho au PSG, Leonardo n’aurait pas lancé les grandes manœuvres contrairement à Manchester United. Antero Henrique ne serait d’ailleurs pas étranger à l’offensive des Red Devils pour la pépite du Borussia Dortmund.

Le 11 mars dernier, ESPN lâchait une petite bombe. D’après les informations récoltées auprès de diverses sources par le média britannique, Jadon Sancho intéresserait… Leonardo ! En effet, le directeur sportif du PSG serait tourné vers l’avenir et saurait que les destins de Neymar et de Kylian Mbappé ne sont pas liés pour toujours au PSG. Ainsi, le dirigeant brésilien aurait pensé à Jadon Sancho, en feu avec le Borussia Dortmund cette saison. Cependant, Manchester United serait le grand favori à sa signature, et Antero Henrique jouerait un gros rôle dans cette opération.

Antero Henrique sur le point de recruter Sancho pour Manchester United