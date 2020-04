Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert record d'ores et déjà acté pour Jadon Sancho ?

Publié le 20 avril 2020 à 13h45 par A.M.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football européen, Jadon Sancho devrait animer le mercato estival. Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs, l'ailier anglais semble toutefois tout proche de rejoindre Manchester United qui pourrait débourser plus que les 105M€ payés pour rapatrier Paul Pogba en 2016.

Du PSG au Real Madrid en passant par la majeure partie des grands clubs anglais, Jadon Sancho est probablement l'un des joueurs les plus convoités sur le marché. Il faut dire que depuis son arrivée au Borussia Dortmund en 2017, alors qu'il n'avait que 17 ans, l'ailier anglais s'est imposé comme l'un des plus grands espoirs du football européen. Auteur de 17 buts en 36 apparitions, Jadon Sancho en a surtout profité pour délivrer 19 passes décisives toutes compétitions confondues. Un rendement très impressionnant qui a donc convaincu de nombreux clubs à se positionner sur l'international anglais. Mais Manchester United semble bien avoir désormais une avance impossible à combler.

Sancho tout proche de Manchester United