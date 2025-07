OM : Les trois transferts qui régalent le vestiaire !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après le match nul face à Valence mardi soir (1-1), Leonardo Balerdi s’est exprimé sur les trois premières recrues de l’OM : CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina. Le capitaine marseillais a encensé le premier nommé, qu’il découvre encore, et estime que les deux autres font partie des meilleurs joueurs à leur poste en Ligue 1.

« Je ne le connaissais pas avant son arrivée. Il a beaucoup de tranquillité avec le ballon. Tu vois qu’il était à Manchester City avant. La manière dont il joue, dont il contrôle le jeu avec beaucoup de personnalité est une bonne chose pour nous. Peut-être parfois on doit changer nos positions, je joue à droite, lui au milieu. Il s’est bien adapté. Il a une bonne relance, va vite. Il possède beaucoup de qualités, mais la plus importante est sa tranquillité quand il a le ballon parce que c’est ce que le coach veut », a déclaré Leonardo Balerdi en conférence de presse.

« Medina et Gomes sont parmi les meilleurs joueurs à leur poste en Ligue 1 »

Le capitaine de l’OM s’est ensuite exprimé sur Facundo Medina et Angel Gomes : « Pour moi, ces deux joueurs, Facundo (Medina) comme défenseur central et Angel (Gomes) comme milieu de terrain, sont parmi les meilleurs joueurs à leur poste en Ligue 1. Je suis content qu’ils soient avec nous parce qu’ils ont le profil pour jouer de la façon dont Roberto (De Zerbi) joue. Facundo joue beaucoup avec le ballon, je connais les qualités qu’il a. Et Angel, je le connais un peu moins, mais depuis qu’il est arrivé, bien sûr qu’il doit encore s’adapter, mais il est en train de faire une très bonne préparation. Il s’est bien intégré. Depuis le début de la pré-saison, il est titulaire, il a fait beaucoup de choses, comprend le jeu et ça nous aide. »