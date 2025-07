OM - Arabie Saoudite : L’accord qui relance tout !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’optique de rajeunir son effectif et de recruter des jeunes talents à fort potentiel, l’OM a notamment ciblé celui de l’AS Monaco, Saïmon Bouabré. Toutefois, le Neom FC est également intéressé et a justement trouvé un accord avec le club de la Principauté, pour un montant total de 12M€ bonus compris.

Passé par le Sporting Club Air Bel avant de prendre la direction de l’ AS Monaco à l’été 2021, Saïmon Bouabré pourrait faire son retour à Marseille lors de cette période de mercato. Comme indiqué par le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins , l’ OM est intéressé et en ce sens, a contacté le club de la Principauté pour son jeune talent.

Âgé de 19 ans et alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, Saïmon Bouabré n’est pas insensible à cet intérêt, mais l’ OM doit composer avec une forte concurrence, celle du Neom FC , qui lui a fait une offre XXL avec un gros salaire à la clé.

Accord entre l’AS Monaco et le Neom FC

D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club saoudien a d’ailleurs trouvé un accord avec l’AS Monaco pour un transfert de 10M€, plus 2M€ de bonus et une clause de revente. Saïmon Bouabré négocie actuellement avec le Neom FC et semble donc s’éloigner de l’OM.