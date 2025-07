Mercato : Panique au PSG, il veut imiter Mbappé !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a un an. Engagé jusqu'en 2026, Gianluigi Donnarumma pourrait imiter le nouveau numéro 10 merengue. En effet, l'entourage de l'Italien mettrait la pression au PSG en affirmant qu'il veut aller au bout de son bail à Paris.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a rejoint son club de rêve. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'écurie rouge et bleu, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Deux ans plus tard, Gianluigi Donnarumma pourrait également quitter le PSG pour 0€.