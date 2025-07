Transfert à 13M€ : L’OM arrête tout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En négociations avec la Juventus pour Timothy Weah depuis plusieurs semaines, l’OM n’aurait pas l’intention d’aller plus loin pour l’instant. Malgré un accord avec l’international américain, les dirigeants marseillais ne souhaiteraient pas proposer plus que 13M€ et ne comprendraient pas les nouvelles exigences de la Vieille Dame, qui réclamerait désormais 20M€.

Si Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) et Igor Paixão (25 ans) sont sur le point d’arriver à Marseille, la donne est différente en ce qui concerne Timothy Weah (25 ans). Cela fait un moment que l’international américain (44 sélections) est annoncé dans le viseur de l’OM et ce dossier semblait même proche d’être bouclé, alors qu’il a déjà un accord avec le club olympien pour un contrat de cinq ans.

« Deux cherchent des solutions et une personne crée des problèmes » C’est avec la Juventus, que Timothy Weah a rejoint à l’été 2023 en provenance du LOSC, qu’il y a un problème. La Vieille Dame avait accepté une offre de 15M€ de Nottingham Forest, mais le joueur formé au PSG a refusé cette destination. L’OM pensait donc pouvoir le recruter contre un montant similaire, mais c’était sans compter sur les nouvelles demandes des Bianconeri, qui réclament désormais 20M€ pour s’en séparer. « La Juve est un club fantastique. Le département sportif est géré par trois personnes. Deux ont la classe et une autre se cherche encore. On ne va pas lui en vouloir pour cela. Deux cherchent des solutions et une personne crée des problèmes. Et cela on ne peut pas laisser passer », a confié Badou Sambague, agent de Timothy Weah, à RMC Sport.