Mercato - OM : Thauvin afficherait une volonté claire pour son avenir en coulisse !

Publié le 26 avril 2020 à 17h00 par H.G.

Alors que son contrat à l’Olympique de Marseille expirera en juin 2021, Florian Thauvin serait déterminé à l’idée de ne pas partir cet été pour rester au moins une saison supplémentaire dans la cité phocéenne.

« Je te le dis, je reste, comme ça le débat il est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m'en aille ? », a dernièrement lâché Florian Thauvin au sujet de son avenir à l’OM à l’occasion d’un live organisé sur Instagram en compagnie de l’humoriste Malik Bentalha. L’international français a ainsi affirmé qu’il n’avait aucune intention de s’en aller à un an de la fin de son contrat à Marseille, chose qui pourrait le conduire à s’en aller librement à l’été 2021 si jamais il n’a pas prolongé son bail d’ici là. Face à cette situation, la direction de l’OM s'est donc mobilisée et est déterminée à lui offrir un nouveau contrat prochainement afin de sécuriser l’avenir de l’un de ses meilleurs éléments, comme Le 10 Sport vous l’a annoncé le 20 avril. Et de son côté, en coulisse, Florian Thauvin afficherait la même détermination que celle qu’il a dernièrement affirmée : celle de continuer sa carrière du côté de l’OM.

Thauvin ne veut pas partir pour partir !