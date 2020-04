Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que va faire Kylian Mbappé cet été ?

Publié le 26 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors qu'il continue de faire la sourde oreille concernant sa prolongation avec le PSG, Kylian Mbappé est dans le viseur du Real Madrid, mais également de Liverpool comme vous l'a indiqué le 10 Sport ce samedi. Selon vous, que va faire l'international français cet été ?

Le cas Kylian Mbappé pose problème au PSG. Recruté en 2017 pour 180M€, l'international français a confirmé tous les espoirs placés en lui, et apparaît aujourd'hui comme le footballeur le plus convoité du marché. Mais tout le monde ne peut pas s'acheter un joueur de la trempe de Kylian Mbappé. Parmi les clubs ayant les ressources nécessaires, on retrouve notamment le Real Madrid. Après l'avoir manqué de peu au moment de son départ de l'AS Monaco, Florentino Pérez compte récupérer Kylian Mbappé dès que possible, et le PSG a bien conscience que le président merengue suit attentivement la situation du Français dans la capitale. En interne, on assure pourtant que Kylian Mbappé ne quittera pas le PSG cet été selon les dernières révélations de L'Équipe , mais alors que le bail de l'attaquant prendra fin en 2022, la situation sera bien différente l'année prochaine.

Real Madrid, Liverpool... ou le PSG, que va choisir Mbappé ?