Mercato - Barcelone : Cette recrue estivale qui s'activerait pour partir...

Publié le 26 avril 2020 à 20h00 par A.D.

Remplaçant au FC Barcelone, Neto serait prêt à baisser son salaire pour retrouver une place de premier plan dans un autre club. Le gardien de 30 ans, qui serait suivi de près par plusieurs clubs, pourrait voir son souhait exaucé.

Neto serait prêt à faire un énorme sacrifice pour quitter le FC Barcelone. Lors du dernier mercato estival, le gardien de 30 ans a quitté Valence pour rejoindre le Barça. Dans l'ombre de Marc-André Ter Stegen, Neto serait désormais indésirable au sein du club blaugrana . Selon les informations de Mundo Deportivo , divulguées il y a un peu plus d'une semaine, la direction du Barça, qui ne serait pas épargnée par la crise provoquée par le coronavirus, voudrait se débarrasser de Neto lors du prochain mercato estival. De son côté, l'ancien de la Juventus ne serait pas du tout contre un départ.

Neto prêt à baisser son salaire pour quitter le Barça ?