Mercato - Real Madrid : Zidane a une idée bien claire pour son recrutement !

26 avril 2020

Zinédine Zidane souhaiterait renforcer son effectif l’été prochain en recrutant de nombreux joueurs. Mais toutes ces pistes ont en grande majorité un point commun : elles sont issues d’une formation française. L’entraîneur du Real Madrid y veillerait fortement !

Le prochain mercato du Real Madrid s’annonce très mouvementé. Depuis de nombreux mois, la majorité des médias sportifs s’accordent à dire que Zinédine Zidane aurait jeté son dévolu sur Kylian Mbappé, Paul Pogba, Tanguy Ndombélé, Eduardo Camavinga ou encore tout récemment Dayot Upamecano. S’il on en croit ces informations, l’entraîneur de la Casa Blanca aurait volontairement pisté des joueurs français et donc ses choix seraient loin d’être anodins. En voici la raison.

La formation française avant tout !