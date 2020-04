Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prix revu à la baisse pour le successeur annoncé de Navas ?

Publié le 26 avril 2020 à 23h15 par A.D.

Le PSG et le Barça seraient à la lutte pour André Onana. Alors qu'il réclamerait 40M€ pour son gardien, l'Ajax pourrait revoir ses exigences à la baisse à cause du coronavirus.

L'Ajax serait prêt à se montrer moins gourmand pour André Onana. Alors qu'il fait le plus grand bonheur du club hollandais, le gardien camerounais serait dans le viseur du PSG et du Barça. De leur côté, les Lanciers ne seraient pas contre un départ d'André Onana et pourraient même accepter de baisser leur prix pour son transfert.

L'Ajax prêt à baisser le prix d'André Onana ?