Mercato - PSG : Ça se précise pour Thomas Meunier !

Publié le 26 avril 2020 à 22h45 par Th.B.

Annoncé proche du Borussia Dortmund, Thomas Meunier pourrait bien rejoindre Tottenham à l’intersaison après avoir quitté le PSG. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Thomas Meunier ? Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin prochain, l’international belge aurait peu de chances de prolonger son aventure parisienne alors qu’il semblerait proche du Borussia Dortmund. Cependant, le 10 Sport vous assurait le 5 avril dernier que rien n’était encore signé entre le BvB et le latéral droit du PSG. José Mourinho y verrait une ouverture d’après ESPN qui révélait samedi que The Special One aurait contacté en personne l’international belge. Une tendance qui se confirme ces dernières heures.

Thomas Meunier bien dans les plans de Mourinho