Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait déjà fixé ses objectifs pour ce dossier chaud !

Publié le 27 avril 2020 à 7h15 par Th.B.

Déterminé à recruter un latéral droit pour combler le vide que laissera Thomas Meunier au PSG cet été, Leonardo aurait dressé une short-list avec trois profils différents.

Bien que le 10 Sport vous révélait en exclusivité le 5 avril dernier que rien n’est encore signé entre le joueur et le Borussia Dortmund, Thomas Meunier devrait bien plier bagage cet été, moment où son contrat avec le PSG arrivera à expiration. Le BvB serait une solution, mais pas la seule puisque Manchester United et surtout Tottenham feraient le forcing en coulisse. Pour palier le départ quasiment certain de Meunier, Leonardo se serait déjà activé.

Marusic, Traoré et… Hakimi ciblés pour la succession de Meunier !